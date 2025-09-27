Nicolo Zaniolo’nun Udinese’ye transferi için açıklama! “Sabırlı davrandı”

Udinese'nin Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun menajeri, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan oyuncunun menajeri Tutto Mercato'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Çok yorucu bir pazarlık süreciydi. Oyuncu sabırlı davrandı ve Udinese'ye gelmeyi çok istedi. Nicolo, bu transferin gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdi. Bunun doğru tercih olduğunu hissediyorduk ve hala da öyle düşünüyoruz. Nicolo'nun şu anda kariyerinde yeniden çıkış yapması için Udine en doğru yer.

Udinese, yetenekli oyuncuları parlatmak konusunda tam anlamıyla ideal bir kulüp. Bu, çok iyi işleyecek bir birliktelik olabilir ve Udinese'nin hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlayacaktır. Tüm oyuncular için olduğu gibi, Milli Takım onun da hayali. Udinese'de maç maç ne kadar değerli olduğunu yeniden göstereceğinden eminim ve böylece tekrar milli takımın formasını giyecektir." (Fotomaç)