Sinan Bolat: "Iğdır FK ile istediğimiz hedeflere ulaşacağız"

Türkiye'de Galatasaray, Kayserispor ve Kasımpaşa, Avrupa'da ise Porto, Club Brugge, Genk gibi birçok önemli takımda forma giyen 37 yaşındaki file bekçisi, 12 Eylül'de Belçika'nın Westerlo ekibinden Iğdır FK'ye transfer oldu.

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası ve Konferans Ligi'nde de maçlara çıkan Sinan Bolat, bu sezon Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır'ın temsilcisinin kalesini koruyor.

KISA SÜREDE TAKIMA ALIŞTI, IĞDIR'DA MUTLU

Kısa sürede takıma alışan Sinan Bolat, Iğdır'da bulunmaktan mutlu.

Sinan Bolat, AA muhabirine, ligde hedeflerinin olduğunu ve mücadele ederek bu hedeflere ulaşacaklarını söyledi.

Iğdır'da adeta bir aile ortamında çalıştıklarını ifade eden deneyimli kaleci, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Süreç biraz uzun sürdü diyebilirim. Transferin son günlerine denk geldi. Nihayetinde burada olduğum için çok mutluyum. Bu ortamda, bu aile ortamında, bu oyuncular arasında bulunmaktan, bu şehirde olmaktan çok mutluyum. Öncelikle Iğdır halkı, çok sıcak bir halk. Yani dün fırsatımız oldu, takım halinde dışarıda yemeğimiz oldu. Bazı takım arkadaşlarımla kafelere veya esnaflara uğrama şansımız oldu, orada sohbet yapma şansımız oldu. Buradaki insanlar çok sıcak."

"İSTEDİĞİMİZ HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ"

Taraftarın kendilerine çok güvendiğini belirten Sinan Bolat, "Biz de elimizden geleni sahada yapıp, çok mücadele ederek onları mutlu etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sinan Bolat, hedeflerine doğru ilerlediklerinden bahsederek, "Maç maç bakıyoruz, yoksa aklımızdaki hedef çok büyük. İnşallah dediğim gibi çok çalışıp çok mücadele edip, maç maç bakıp, hafta hafta bakıp, sezon sonunda da istediğimiz hedeflere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.