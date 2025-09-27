Süper Lig: Fatih Karagümrük - Trabzonspor muhtemel 11’ler!

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde oynadığı son üç maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında bu hasretine bir son vermek istiyor.
Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari ile kart cezalısı olan Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Fırtına'da sakatlığını atlatan Batagov'un ise 11'de oynaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
KARAGÜMRÜK: Grbic, Ricardo, Atakan, Anıl, Balkovec, Johnson, Tresor Doh, Tiago, Berkay, Serginho, Andre Gray
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu