Giriş Tarihi: 27.9.2025 07:10 Son Güncelleme: 27.9.2025 07:11

Süper Lig: Fatih Karagümrük - Trabzonspor muhtemel 11'ler!

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, Karagümrük’e konuk oluyor. Rakibini İstanbul’daki son iki karşılaşmada yenemeyen Fırtına, bunu da noktalamak istiyor.



Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında bu hasretine bir son vermek istiyor.

Karadeniz ekibi ayrıca rakibini İstanbul'da son iki müsabakada yenemedi. 2022-2023'te Olimpiyat'taki maçı Karagümrük 4-1 kazanırken 2023- 2024'teki mücadele 0-0 sona ermişti.

Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari ile kart cezalısı olan Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Fırtına'da sakatlığını atlatan Batagov'un ise 11'de oynaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

KARAGÜMRÜK: Grbic, Ricardo, Atakan, Anıl, Balkovec, Johnson, Tresor Doh, Tiago, Berkay, Serginho, Andre Gray

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu


