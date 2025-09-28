Eski Fenerbahçeli futbolcudan Leroy Sane için çarpıcı sözler!

"G.SARAY'A TRANSFERİ GEREKSİZ"

"Sane'nin Türkiye'ye gidişi, kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumlandı" hatırlatması üzerine, "Bence bu değişiklik gereksizdi" diyen Kruse, "Bayern Münih'te en iyi iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak kesinlikle başka seçenekleri vardı. Galatasaray ona en iyi teklifi yapmış görünüyor. Yine de Türkiye'de transferinin çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu Sane'yi milli takıma çağırmamak için bir neden olmamalı. Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil" ifadelerini kullandı.