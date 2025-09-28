Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski Fenerbahçeli futbolcudan Leroy Sane için çarpıcı sözler!
Giriş Tarihi: 28.9.2025 10:25 Son Güncelleme: 28.9.2025 10:26

Eski Fenerbahçeli futbolcudan Leroy Sane için çarpıcı sözler!

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra olaylı bir şekilde ayrılan Alman yıldız Max Kruse, vatandaşı Leroy Sane'nin Galatasaray kariyeri hakkında flaş ifadelerde bulundu.

Eski Fenerbahçeli futbolcudan Leroy Sane için çarpıcı sözler!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'A TRANSFERİ GEREKSİZ"

"Sane'nin Türkiye'ye gidişi, kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumlandı" hatırlatması üzerine, "Bence bu değişiklik gereksizdi" diyen Kruse, "Bayern Münih'te en iyi iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak kesinlikle başka seçenekleri vardı. Galatasaray ona en iyi teklifi yapmış görünüyor. Yine de Türkiye'de transferinin çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu Sane'yi milli takıma çağırmamak için bir neden olmamalı. Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil" ifadelerini kullandı.

Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Fenerbahçeli futbolcudan Leroy Sane için çarpıcı sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz