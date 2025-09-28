Gaziantep yılmadı, salladı ama yıkamadı

Ligde üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK ile Samsunspor karşılaşması 2-2 biterken puanlar paylaşıldı. Nefesleri kesen maçta ilk 20 dakikada Samsun fırtınası esti. 4'te Drongelen ile öne geçen Karadeniz ekibi, 19'da da Cherif Ndiaye ile farkı açtı. Devrenin sonuna doğru rüzgâr terse döndü. Gaziantep, Lungoyi ile durumu 2-1'e getirerek umutlandı. Samsun'da da Ndiaye, 45+5'te kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda yüklenen ev sahibi Gaziantep, 75'te Abena'nın kafasıyla eşitliği sağladı. Son ana kadar gol için bastıran kırmızı- siyahlılar, istediğini alamadı. Samsun puanını 12'ye, Gaziantep 11'e çıkardı.

'YETER ARTIK'

KIRMIZI kart gören Ndiaye'nin kararına Samsunspor tepki gösterdi. Pozisyonu paylaşan Karadeniz ekibi, "Kim kimin ayağına basıyor?" ifadelerini kullandı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Yeter artık! F.Bahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar" diye konuştu.