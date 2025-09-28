Hüseyin Eroğlu: "İstediğimiz performansı ortaya koyamadık"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Maçın zor olacağını biliyorduk ama bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Geçen hafta kazandığımız maçla güzel bir hafta geçirmiştik. İlk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Yaptığımız pas hataları ve taraftar desteğiyle de üzerimize geldiler. Bunların bir çoğun yanlış tercihlerimiz ve topun biz kalmamasıydı. Süreçte gol bularak öne geçtik. Kalecimizin performansı bugün gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, kendi taraftarları önünde kazanmak isteyeceklerini biliyorduk ve hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp, belki geçişten skoru lehimize daha da artırma fırsatı olabilirdi. Kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. 10 kişi kaldığımız an biraz daha savunmada kalmaya çalıştık. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Çünkü rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk. İkinci kırmızı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Bir temas var evet ama bu temasın çok ağır olduğunu düşünmüyorum. Bence ağır bir karar oldu. 9 kişi kaldıktan sonra da tamamen savunmada kaldık. İstatistiklere baktığımız da birçok pozisyon ve ceza sahasına ortalar var. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Burası zor bir deplasman. Oyun 11-11 gitseydi bizim lehimize olabilirdi. 9 kişiyle 1 puan aldık. Bu anlamda iyi diye düşünüyorum" diye konuştu.