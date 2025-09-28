Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbulspor ile Boluspor puanları paylaştı
Giriş Tarihi: 28.9.2025 18:31

İstanbulspor ile Boluspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

AA
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. İstanbulspor'un golü 9. dakikada Krstovski'den geldi. Bolu'nun golünü ise 68'de Hasani attı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Egemen Savran, Kerem İlitangil

İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan (Dk. 61 Ali Şahin Yılmaz), Mustafa Sol (Dk. 46 Vefa Temel), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Abdullah Dijlan Aydın, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 55 Mamadou)

Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan (Dk. 20 Mustafa Çaylı), Kouagba, Lima, Liço (Dk. 63 Ömürcan Artan), Devran Şenyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 64 Boakye), Rasheed (Dk. 83 Harun Alpsoy), Hasani

Goller: Dk. 9 Krstovski (İstanbulspor), Dk. 68 Hasani (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kouagba, Dk. 86 Boakye, Dk. 88 Onur Öztonga, Dk. 90 Hasani (Boluspor), Dk. 34 Fatih Tultak, Dk. 64 Mamadou, Dk. 82 Emrecan Uzunhan, Dk. 90 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)

