48 yıldızdan İsrail çağrısı!

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda tepkiler devam ederken, spor dünyasından dikkat çekici bir eylem geldi. BBC'nin haberine göre, aralarında Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco oyuncusu Paul Pogba, G.Saray'da da bir dönem forma giyen Faslı Hakim Ziyech, eski Ipswich Town kaptanı Sam Morsy gibi isimlerin de yer aldığı 48 futbolcudan oluşan bir grup, İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesi talebiyle bir dilekçe imzalama kararı aldı.