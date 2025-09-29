Ağrısı yoksa Osimhen

Liverpool maçının provasını Alanya'da yapan Galatasaray ilk kez beşli savunma denedi. Sanchez, Abdülkerim ve Singo'yu birlikte oynatan Okan Buruk, kenarlarda Sallai ve Eren'i kullandı.. Alanyaspor maçında çok az süre alan Osimhen'in son antrenmanda durumuna bakılacak. Nijeryalı golcü, ağrı hissederse ilk 11'e alınmayacak. Osimhen'in yokluğunda İcardi- Barış Alper ikilisinden biri forvette tercih edilecek.Galatasaray'ın yarın sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynayacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakada tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.Galatasaray 36 gün boyunca İstanbul dışında maç oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından da derbide Beşiktaş'ı ağırladıktan sonra milli araya girecek sarı-kırmızılı takım, dönüşte deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray, RAMS Park'ta sırasıyla Bodo- Glimt, Göztepe ve Trabzonspor'u konuk ettikten sonra 5 Kasım'da Hollanda'da Ajax ile oynayacak.Mağazacılık AŞ'yi halka açmayı planlayan Galatasaray'da GS Store yeni bir ürünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri uzun kollu forma giymeyi tercih eden Sane'den ilham alan sarı-kırmızılı yetkililer, yıllar sonra uzun kollu forma satışa çıkarmaya karar verdi. GS Store mağazaları ayrıca Şampiyonlar Ligi logolu Galatasaray ürünlerini Liverpool maçı öncesinde taraftarıyla buluşturacak.