Fatih Tekke’den penaltı ve Onuachu sözleri! “Bizim asıl gündemimiz…”





"ONUACHU'YA SERT MÜDAHALELER YAPILIYOR"

Tekke, enteresan şeyler yaşandığını vurgulayarak sözlerine başlarken, "Maç içerisindeki penaltı pozisyonu için ilk etapta yanlış yorumda bulundum. 35-40 metreden gördüğüm için 'penaltı değil' dedim. İzledikten sonra hakemin kararının doğru olduğunu anladım. Ancak gündem olması gereken başka bir konu var. Onuachu benim oyun kurulumumda ve hücum organizasyonlarımda en önemli oyuncum. Ona yapılan müdahaleler çok sert. Rakip savunmacının en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Maçların genelinde Onuachu'ya sert müdahaleler yapılıyor ve bunlara kart verilmesi lazım" dedi.