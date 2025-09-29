Galatasaray, Liverpool arasındaki 5. randevu!





LIVERPOOL İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım arasında son olarak 28 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan özel müsabakayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. 5 Aralık 2006 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede şu an Galatasaray teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, Liverpool ağlarını havalandırmıştı.



OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 27 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 15, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.



AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM KARŞISINDA

Galatasaray, Avrupa kupalarında 7 maçtır kazanamıyor. En son geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.