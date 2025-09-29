Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'da Liverpool karşılaşmasının hazırlıkları noktalandı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Galatasaray, yarın (30 Eylül salı) RAMS Park'ta saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.