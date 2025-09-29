Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 13:36

Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray'da Liverpool karşılaşmasının hazırlıkları noktalandı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın (30 Eylül salı) RAMS Park'ta saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz