Kocam futbolu iyi yönetiyor

Onu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi olarak pek çok önemli spor organizasyonunun finalinde, tribünden ekranlara yansıyan görüntüsüyle tanıyanlarınız olabilir...Fotoğrafa ve sanata olan tutkusunu 20 yılı aşkın bir süredir Ljubljana'nın merkezindekisanat severlerle buluşturuyor. Tersane İstanbul Contemporary'de farklı sanatçıların eserlerinin bir araya geldiği resim sergisinde Galeria Fotografija, bayan Ceferin'in önderliğinde dört farklı sanatçının fotoğraflarını İstanbul'daki sanatseverlerle buluşturdu. Bu vesileyle biz de kendisiyle bir araya geldik. Sanatı konuşurken,Aleksander Ceferin'i de anmadan edemedik.Gazeteciydim. Foto muhabirliği yaptım. Slovenya'da çok ünlü bir aile magazin dergisinde fotoğraf editörlüğü yaptım. 22 yıldır bir galerim var ve tiyatrolar için de fotoğraflar çekiyorum, buna halen devam ediyorum. Slovenya'da fotoğraf sanatına bakış konusunda negatif bir görüş hakim. Çok fazla ilgi görmez. Bu yüzden fotoğrafçılıkta uzmanlaşmış galeriler açtım. Bu yüzden bu konu benim için önemli.Bu koltuğun bana ihtiyacı yok. Aleksander, futbol adına ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini düşünüyor ve yapıyor. Bu görevi ondan daha iyi yapamazsınız.Zaten çektim. Bu beni gerçekten cezbeden bir şey. Oyuna olan tam bağlılık ve taraftarlar arasındaki duygu tam olarak insanda bağımlılık yapan bir şey. Bir maça herkesin aynı şekilde kendini adaması inanılmaz bir olay.İkisi de diyebilirim. Hem anı ölümsüzleştiriyorsunuz hem de gelecek yıllara bir belge bırakıyorsunuz. Fotoğrafçılık benim hayatım. Eşim her zaman benimle dalga geçiyor, "Her konuyu fotoğrafa bağlıyorsun" diye. Tartıştığımız konu neyse sonunu fotoğrafa bağlayıp devam ediyoruz.Her zaman ilerlemenin insanlığın yararınaolduğunu düşünüyorum. Sorun şuki; insanlık teknolojiyi kullanacak kadarolgunlaşmış mı? Yoksa onun kölesimi olmuş. Bunun ayrımını yapmakgerekiyor. Şu an yapay zeka çok güçlü.Bunu nerede ve nasıl kullanacağımızıseçmemiz gerekiyor. Yapay zekayla birşey yapıp, "Bu bir sanat eseri" diyemezsiniz.Ayrıca şu anda şöyle şeyler oluyor,eski bir sanat eserini alıp, yapay zekaylaonu dönüştürüp "Bu benim sanat eserim"deniyor. Buna karşıyım.Hepsi fan derecesindefutbol taraftarı.Ama başlangıçta biz,Aleksander'ı bir haylirahatsız ediyorduk.Kızlarımız sürekli bir şeysoruyordu. Nerede maçvar? Kim oynuyor? Hangitakım daha şanslı? DavidBeckham bu maçta oynayacakmı? Ama artık bizde futbol konusundauzmanlaştık.Arada çok güzel kavgalarımızoluyor. Ama o bizimözelimize giriyor. Bunlarıanlatmasam daha doğruolur. Bunu kendimize saklayalım(gülerek).(Gülerek) Bana bunu sormayınlütfen. Cevap vermemhiç doğru olmaz.Genellikle ŞampiyonlarLigi finallerine gidiyorum.İstanbul'u da ilkkez böyle ziyaret etmiştim.(2023 İnter-M.City)Hatta şu an sergimizinolduğu yerde bir akşamyemeği yemiştik. Tersaneİstanbul'a geldiğim ilkgünden bugüne kadar kideğişimi de bu geldiğimdenet olarak gördüm.Bunu söylemesi çok zor.Ne söylersem söyleyeyimbu çok klişe olur. İstanbulbir karede anlatılacakbir şehir değil. İstanbul'uçok seviyorum. Bir sergiaçma fikrini daha öncede düşünmüştüm. Türkgelenekleri ve tarihi ilgimiçekiyor. İstanbul'a ilkgeldiğimde şehrin enerjisibeni etkilemişti. İstanbulContemporary tarafındansergi için davetiye aldığımdada memnuniyetlekabul ettim.