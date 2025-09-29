Konya 10 kişiyle kazandı

Heyecanın hiç eksik olmadığı maçta Konyaspor, son yarım saat 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahasında Başakşehir'i 2- 1 devirdi.İkinci yarıda konuk takım Başakşehir, kontrolü eline aldı. Daha baskın oynayan turuncu-lacivertliler, 57'de Shomurodov ile umutlandı.İyice yüklenen İstanbul ekibi, son anlarda Da Costa ile direği geçemedi.Konya'nın Muleka'nın asistinde Ndao ile attığı golde elle oynama itirazında bulunan Başakşehir, sosyal medyadan da video yayınladı. Turuncu-lacivertliler paylaşımda,ifadelerini kullandı ve MHK'yı istifaya davet etti.