Konya 10 kişiyle kazandı

Heyecanın hiç eksik olmadığı maçta Konyaspor, son yarım saat 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahasında Başakşehir'i 2- 1 devirdi. 16'da Ndao'nun golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar, 45+1'de de Muleka'nın ortasında rakipten Opoku'ya çarpınca farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarıda konuk takım Başakşehir, kontrolü eline aldı. Daha baskın oynayan turuncu-lacivertliler, 57'de Shomurodov ile umutlandı. 65'te Konya'da Bardhi kırmızı kartla atıldı.
İyice yüklenen İstanbul ekibi, son anlarda Da Costa ile direği geçemedi.
BAŞAKŞEHİR'DEN EL İSYANI!
Konya'nın Muleka'nın asistinde Ndao ile attığı golde elle oynama itirazında bulunan Başakşehir, sosyal medyadan da video yayınladı. Turuncu-lacivertliler paylaşımda, "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı"
ifadelerini kullandı ve MHK'yı istifaya davet etti.