Lemina’nın kalması zor!

Galatasaray'a geçen sezon ortasında gelen Mario Lemina, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkıda bulunmuştu.Bu rakam, Gabonlu orta sahanın sözleşmesine koyulan +1 yıl opsiyonu karşılamıyor. İşte detaylar: Sarıkırmızılı kulüple Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 2026-27 sezonunda Galatasaray'da devam edecek.Motivasyon sorunu yaşayan Lemina, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, maaşına zam yapmadığı Lemina'nın ailesi ile ilgili giderleriniüstlenerek sezon başında oyuncuya jest yapmıştı.