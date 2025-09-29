Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lemina’nın kalması zor!
Lemina’nın kalması zor!

Gabonlu orta saha, büyük ihtimalle G.Saray’daki son sezonunu yaşıyor. 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon var. Ancak İlkay’ın transferi sonrası yedek kulübesine düşen tecrübeli oyuncu, performansıyla gerekli kriterleri yakalamaktan çok uzak bir görüntü sergiliyor

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'a geçen sezon ortasında gelen Mario Lemina, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkıda bulunmuştu. Bu sezon henüz form tutmayan oyuncu, lig ve Avrupa'da oynanan 8 maçın 4'üne ilk 11 çıktı. Bu rakam, Gabonlu orta sahanın sözleşmesine koyulan +1 yıl opsiyonu karşılamıyor. İşte detaylar: Sarıkırmızılı kulüple Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 2026-27 sezonunda Galatasaray'da devam edecek. Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan yıldız oyuncu, İlkay Gündoğan transferi sonrasında yedek kalmaya başladı. Motivasyon sorunu yaşayan Lemina, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, maaşına zam yapmadığı Lemina'nın ailesi ile ilgili giderlerini (ev kirası, çocuğunun okul masrafı) üstlenerek sezon başında oyuncuya jest yapmıştı.

