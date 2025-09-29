Tiago Djalo: “Kalitem olduğunu biliyorum”

Tiago Djalo, Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 3-1 yendiği maçın ardından konuştu. Başarılı stoper yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi bir maç oynadık. Zor bir maçtı ve Emirhan ile iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geliştirecek şeyler her zaman var. Bu hafta içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşacağız. Galip geldiğimiz için mutluyum.

Bence şu anda derbiyi düşünmekten ziyade, daha önemli olan kendimizi nasıl geliştirebiliriz. Hocamız hafta içerisinde neleri iyi yapmamız gerektiğini bize anlatacaktır. Önemli olan bizim sürekli daha ne kadar iyi olabiliriz, kendimizi ne kadar geliştirebiliriz diye düşünmemiz gerektiği.

"HOCAMIZ KARAR VERECEK"

En önemli olan nokta, bir oyuncunun hocanın kararlarına göre kendisini adapte etmesi. Kalitem olduğunu biliyorum ve her maçta oynamak istiyorum. Diğer arkadaşlarım da kaliteli. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyor. Hocamız karar verecek.

"TARAFTARA MESAJIM ŞU…"

Birçok defa hocamızla konuştum. Maçtan önce de özel konuştuk. Bu ilişki önemli. Çok kısa sürede Türkçe öğreneceğim ve daha rahat iletişim kuracağız. Hocamızın tecrübesi önemli ve bana çok şey öğretiyor. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışacağım her zaman. Bu maçtan dolayı mutluyum. Taraftara mesajım şu, herkes yüzde yüzünü verecek ve onların desteği ile birlikte umarım hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız."