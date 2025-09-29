Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler’i rahat geçti

Geçen sezon sonunda Elazığspor ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Van Spor FK maçları, ligin 8'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmada taraftarıyla buluştu. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Van Spor FK - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetirken, Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Çağrı Yıldırım ve Oğuzhan Yazır yaptı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarıda gol gelmeyince devreye golsüz eşitlikle gidildi. Maçın ilk golü 64'üncü dakikada Francesc Regis attı. Bu golle birlikte Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele veren Van Spor FK, Bekir Can Kara'nın 84'üncü dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkarttı. Van Spor FK'nın 3'üncü golünü ise 90+7'nci dakikada Medeni Bilgöl kaydetti. Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.