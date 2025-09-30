UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Liverpool, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Arne Slot, "Hayal kırklığına uğradık. Kazanmaya çıktık ama kazanamadık. Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarıda daha zor pozisyon yarattık. Onlar her şeyle takım savunmasına odaklandılar. İkinci yarıda top zaten oyunda çok kalmadı" diye konuştu.

"ROTASYON YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Takımından çok memnun olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir. Bireysel hata yapılabilir. Birçok oyuncumuz sezon öncesi kampı kaçırdı. Sakatlık açısından risk teşkil ediliyor. Oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. İsteğime bağlı değil, rotasyon yapmak zorunda kalıyorum. Ben takımımdan çok memnunum. Elimdeki oyuncu sayısına baktığımda 2,3,4 sakatlık olduğunda 15-16 oyuncu kalıyor oynayacağımız. İşlerimizi daha zorlu hale getiriyor bu. Ekip olarak aldığımız bir karardı. Kararlara inancım tam" dedi.

"PENALTI POZİSYONDA RAKİBİN AYAĞINA MÜDAHALE YOKTU"

Victor Osimhen'e yapılan penaltı hakkında da yorumlarda bulunan Arne Slot, "Penaltı pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Biz çok adil oynayan bir takım olduk sahada. Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama normalde daha fazla reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum" diyerek sözlerini noktaladı.