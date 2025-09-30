Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu

Avrupa arenasında dev bir mücadele kapıda: Galatasaray - Liverpool karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli randevulardan biri olacak. Taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Öte yandan, iki takımın muhtemel kadroları da paylaşıldı. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

15:48 GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.



15:47 GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.





15:46 MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen. Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.



15:44 RAMS PARK, 671 GÜN SONRA KAPILARINI "DEVLER LİGİ" MÜCADELESİNE AÇACAK! Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.



