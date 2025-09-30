Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu

Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.
Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.
Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.