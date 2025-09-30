Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 30.9.2025 15:49

Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal şimdiden taraftarlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca, iki takımın muhtemel 11’leri de belli oldu. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu
Avrupa arenasında dev bir mücadele kapıda: Galatasaray - Liverpool karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli randevulardan biri olacak. Taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Öte yandan, iki takımın muhtemel kadroları da paylaşıldı. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

15:48

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

15:47

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.


 

15:46

MUHTEMEL 11'LER!


Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.

15:44

RAMS PARK, 671 GÜN SONRA KAPILARINI "DEVLER LİGİ" MÜCADELESİNE AÇACAK!

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz