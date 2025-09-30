Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 21:40

TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz!

TRT 1 canlı izle ekranında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor! Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u Rams Park’ta ağırlıyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Galatasaray’da bu maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından 3 maç kaçıran Victor Osimhen, ilk 11’de sahaya çıkacak. Galatasaray Liverpool maçını TRT 1 canlı yayın ile izleyebilirsiniz. İşte, GS Liverpool maçı izle şifresiz, kesintisiz linki.

TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eksiksiz sahaya çıkacak Galatasaray'da, Victor Osimhen ilk 11'de forma giyecek. Heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyenler, haberimizdeki linkten hemen TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir. İşte GS Liverpool maçı izleme linki.

22:00

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI CANLI YAYIN İZLE

TRT 1 CANLI İZLE!

RAMS Park'ta 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. 

TRT 1 CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

 

20:40

11'İ BELLİ OLDU!

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Jones, Wirtz, Gakpo, Ekitike

20:30

LIVERPOOL CEPHESİ

Şampiyonlar Ligi'ne 3-2'lik Atletico Madrid galibiyetiyle giren Liverpool ise cumartesi günü Premier League'deki ilk yenilgisini aldı.

Namağlup unvanını Crystal Palace deplasmanında bırakan son Premier Lig şampiyonunun kafilesinde Federico Chiesa yer almıyor.

20:00

5. RANDEVU

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Liverpool, bugüne kadar 4 maç yaptı; her iki takım birer galibiyet alırken 2 maç berabere bitti. İlk eşleşme 2001-2002 sezonunda oldu; İngiltere’de golsüz, İstanbul’da 1-1 sona erdi. İkinci karşılaşmalar ise 2006-2007 sezonunda gerçekleşti; her iki maç 3-2’lik skorlarla tamamlandı. Galatasaray, İstanbul’da Liverpool’u yenmeyi başardı.

 

ARKADAŞINA GÖNDER
TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz