TRT 1 CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı yayın izle şifresiz!

5. RANDEVU

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Liverpool, bugüne kadar 4 maç yaptı; her iki takım birer galibiyet alırken 2 maç berabere bitti. İlk eşleşme 2001-2002 sezonunda oldu; İngiltere’de golsüz, İstanbul’da 1-1 sona erdi. İkinci karşılaşmalar ise 2006-2007 sezonunda gerçekleşti; her iki maç 3-2’lik skorlarla tamamlandı. Galatasaray, İstanbul’da Liverpool’u yenmeyi başardı.