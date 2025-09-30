Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterecek.

LİVERPOOL TRANSFERE YARIM MİLYAR AVRO HARCADI

İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.

Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu sezon 20 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele edecek.