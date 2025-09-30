Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray tribünleri Gazze'yi unutmadı! Liverpool maçı öncesi büyük destek...
Giriş Tarihi: 30.9.2025 23:17

Galatasaray tribünleri Gazze'yi unutmadı! Liverpool maçı öncesi büyük destek...

Galatasaray taraftarları, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi. RAMS Park, destek pankartlarıyla donatıldı.

Galatasaray tribünleri Gazze’yi unutmadı! Liverpool maçı öncesi büyük destek...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi hakem Clement Turpin yönetti.

Galatasaray taraftarları, Liverpool karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

FİLİSTİN UNUTULMADI

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.

PANKARTLARLA DESTEK

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray tribünleri Gazze'yi unutmadı! Liverpool maçı öncesi büyük destek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz