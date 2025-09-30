‘Kırmızı kart gören Ndiaye F.Bahçe’ye karşı oynasın’

Samsunspor'un
yeni transferi Cherif Ndiaye, performansıyla alkış alırken 27 Eylül'deki Gaziantep FK maçında hakem Batuhan Kolak tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
Tecrübeli futbolcunun haksız şekilde cezalandırıldığını düşünen ve Fenerbahçe maçında oynayamayacak olmasına değinen Samsunspor cephesi duruma tepki gösterirken resmi adım da atıldı. Karadeniz kulübünün futbol direktörü Fuat Çapa, "Haksız yere almış olduğu kart, insanı gerçekten çok üzüyor. İtiraz ettik, ne çıkacak tam bilmiyorum.
Eğer vicdanen bakacak olursak verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum. Federasyonun vereceği kararı göreceğiz" dedi.