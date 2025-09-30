‘Kırmızı kart gören Ndiaye F.Bahçe’ye karşı oynasın’

yeni transferi Cherif Ndiaye, performansıyla alkış alırken 27 Eylül'deki Gaziantep FK maçındaTecrübeli futbolcunun haksız şekilde cezalandırıldığını düşünen ve Fenerbahçe maçında oynayamayacak olmasına değinen Samsunspor cephesi duruma tepki gösterirken resmi adım da atıldı. Karadeniz kulübünün futbol direktörü Fuat Çapa, "Haksız yere almış olduğu kart, insanı gerçekten çok üzüyor.Eğer vicdanen bakacak olursak verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum. Federasyonun vereceği kararı göreceğiz" dedi.