Real Madrid, 5 golle kazandı! Mbappe’den hat-trick, Arda Güler’den asist...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Real Madrid, Kazak takımı Kairat Almatı ile deplasmanda karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler, bu mücadeleye de 11'de başladı.

İspanyol ekibinde Mastantuono, kaleci Kalmurza'nın ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde kalması sonrası penaltı kazanırken, Kylian Mbappe 25. dakikada takımını öne geçirdi. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan maçta Madrid ekibi 52'de farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Courtois'nın uzun topuna hareketlenen Mbappe, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. Kairat takımı üst üste pozisyonlara girerken, sonuç alamadı.

73. dakikada Rodrygo ile gelişen ve hızlı paslaşmalar sonrası ceza yayına gelen topu Arda Güler, tek dokunuşla Mbappe'ye bıraktı. Fransız forvet de düzgün vuruşla topu ağlara göndererek hat-trick yapma başarısı gösterdi. Arda Güler, 80. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Aynı dakikada oyuna dahil olan Camavinga, 3 dakika sonra gole imza attı. 71'de Vinicius'un yerine giren Brahim Diaz, 90+3. dakikada skoru 5-0'a getiren golü kaydetti.

3 PUAN 5 GOLLE GELDİ

Xabi Alonso'nun öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı ve Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Kairat ise 2. hafta sonunda puanla tanışamadı.

Öte yandan Kairat Almatı'nın 55. dakikada kazandığı penaltı, VAR'da iptal edildi.

MBAPPE'DEN 13.GOL

Eflatun-beyazlıların Fransız yıldızı Kylian Mbappe, tüm kulvarlarda üst üste 6. maçta da gol sevinci yaşarken 9 maçta 13. golüne ulaştı. 26 yaşındaki forvet La Liga'da 8, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole imza attı. Öte yandan Mbappe, Real Madrid formasıyla 4. kez hat-trick yaptı. Milli futbolcu Arda Güler de bu maçla birlikte 4. asistini yaparken, bu gol paslarının tamamını Mbappe'ye yaptı.