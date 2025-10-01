Doğan: Futbol adil zeminde oynanmalı

Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, kulübün geleceğini kurduklarını söyledi. Doğan şunları kaydetti: "Trabzonspor yeniden yapılanma sürecini kararlı ve planlı bir şekilde yürütüyor. Bu sezon kadromuza kattığımız genç oyuncular yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor; aynı zamanda geleceğin Trabzonspor'unu da şekillendiriyor. Her transfer, uzun vadeli planlamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişime açık, değer yaratabilecek bir oyuncu profili üzerinden ilerliyoruz. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar."