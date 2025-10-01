Gücümüzü gösterdik

Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, unutulmaz bir gece yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak çok güzel. Oyun da atmosfer de çok güzeldi.Tabii ki taraftarlarımız da 90 dakika hiç susmadılar. Biz her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da hücumu da onlarla beraber yaptık. İlk maçı kaybettiğimiz için puan olarak da bu mücadeleyi galibiyetle tamamlamamız çok değerli.Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey" dedi.