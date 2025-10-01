Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa'ya kayyum atandı… Can Holding ve Ciner Grubu'na yönelik gerçekleştirilen soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldığı belirlenirken Park Holding A.Ş.'ye bağlı, Turgay Ciner'e ait olan Kasımpaşa Sportif Faaliyetler'e de el konuldu. Lacivert-beyazlı kulübe Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.Teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Kasımpaşa, 8 puanla 11. sırada bulunuyor.