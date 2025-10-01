Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa’ya kayyum atandı
Giriş Tarihi: 1.10.2025

Kasımpaşa’ya kayyum atandı

Can Holding ve Ciner Grubu’na yönelik soruşturmalar sebebiyle Turgay Ciner’e ait olan lacivert-beyazlı kulüp TMSF’ye geçti

Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa'ya kayyum atandı… Can Holding ve Ciner Grubu'na yönelik gerçekleştirilen soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldığı belirlenirken Park Holding A.Ş.'ye bağlı, Turgay Ciner'e ait olan Kasımpaşa Sportif Faaliyetler'e de el konuldu. Lacivert-beyazlı kulübe Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Lige bu sezon kötü başlayan Kasımpaşa, son 4 karşılaşmasında ise yenilmedi ve 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Kasımpaşa, 8 puanla 11. sırada bulunuyor.
