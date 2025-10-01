Sadettin Saran, futbol akademisini ziyaret etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette başkan Saran ile yönetim kurulu üyesi Vural, teknik ekip ve oyuncularla buluştu.

Sadettin Saran ile Vural, futbol akademisi genel koordinatörü Sedat Karabük, idari sorumlu Serdar Alkın, teknik heyet, oyuncular ve kulüp personeliyle tek tek tanışarak, yeni sezon öncesinde başarı dileğinde bulundu.

Başkan Saran, ayrıca Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ile de bir araya geldi.