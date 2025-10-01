Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thierry Henry’den Galatasaray’a övgü! “Avrupa’daki her takımı yener”
Giriş Tarihi: 1.10.2025 19:15

Thierry Henry’den Galatasaray’a övgü! “Avrupa’daki her takımı yener”

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Fransız eski futbolcu Thierry Henry, karşılaşmayı değerlendirdi.

Thierry Henry’den Galatasaray’a övgü! Avrupa’daki her takımı yener

Fransız eski oyuncu Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Henry yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler.

Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı.

Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler.

Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener."


