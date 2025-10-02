Edson Alvarez: “Bu hiçbir oyuncunun hoşuna gitmez”

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Edson Alvarez, Nice galibiyetinin ardından açıklama yaptı.

Edson Alvarez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim için karmaşık haftalardı sakatlık haftaları. Hiçbir oyuncunun hoşuna gitmez sahalardan uzak kalmak, takımdan ayrı olmak. Bugün dakikaları iyi değerlendirdim. Takım olarak iyi bir maç çıkardık, ne kadar iştahlı olduğumuzu gösterdik ve kazandık.

Takım içerisinde pek çok farklı ülkeden, kültürden gelen oyuncu var. Ben ilk günden beri gördüm ki takım içinde birlik var. Ben ilk gün kendimi evde, aile içinde hissettim. Ailem için de adaptasyon çok hızlı oldu. Şehir güzel, takım güzel, taraftar güzel. Umarım hep birlikte çok güzel mutluluklar yaşarız."