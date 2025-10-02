İşte Sergen Yalçın, Okan Buruk rekabetinde önde olan taraf!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Son haftalarda performansını yükselten siyah-beyazlılar, bu gidişatını ezeli rakibi karşısında da sürdürmek isterken, ligde 7'de 7 ile başlayan sarı-kırmızılılar ise taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.



SERGEN YALÇIN İLE OKAN BURUK 10. RANDEVUDA

Bu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 10. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'u çalıştırırken, Buruk ise Elazığspor, Gaziantepspor, Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındaydı.

Söz konusu karşılaşmalarda Sergen Yalçın'ın takımları 5, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez kazandı. 2 maçta ise taraflar 1'er puana razı oldu.