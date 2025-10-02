Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Giriş Tarihi: 2.10.2025 13:10

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

AA
Trendyol 1. Lig’de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK: Alpaslan Şen

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: Seyfettin Alper Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Adnan Kendirciler

16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğl

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Davut Dakul Çelik

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz