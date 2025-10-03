Berke penaltıyı 3 kez kurtardı alkışı aldı

Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda İtalyan ekibi Roma'yı 1-0 yenerken milli eldiven Berke Özer, 2 kez tekrarlanan penaltı vuruşlarını kurtararak maçın kahramanı oldu. Müsabakanın 6. dakikasında Haraldsson, Lille'i öne geçirdi: 1-0... 81'de Roma lehine penaltı verildi. Dovbyk'nin atışına Berke izin vermedi. Lille oyuncularının ceza sahasına erken girmesinden dolayı hakem tekrarlanmasını istedi. Berke bu sefer de Soule'ye duvar ördü. 25 yaşındaki kalecinin ayağının çizgide olduğu için bir kez daha kullanılan penaltılı yine Berke kurtardı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Berke ayrıca 5 kurtarışla karşılaşmanın da oyuncusu seçildi.

''SÖZÜMÜ TUTTUM''

Maç sonrası duygularını paylaşan milli kaleci, "Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu" dedi. Sevgilisine tuttuğu sözü yerine getirdiğini dile getiren Özer, "Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyordum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim" diye konuştu. Ayrıca Berke, "İlkinde Romain çok erken girdi. İkincisinde ayağım çizginin üzerinde değildi. Üçüncüsü sayıldı. Ama dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım" sözlerini sarf etti.