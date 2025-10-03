Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bolu'da kazanan Erokspor!
Giriş Tarihi: 3.10.2025 23:22

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yendi.

1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenmeyi başardı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Boluspor: Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Lima (Dk. 69 Amdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğancan Davas, Mustafa Çaylı (Dk. 57 Arda Usluoğlu), Kouagra, Onur Öztonga, Boakye (Dk. 57 Rasheed), Balbudia

Esenler Erokspor: Osman Çetin, Mikail Okyar, Kayode (Dk. 87 Faye), Kanga, Nzaba, Seyfettin Yaşar, Eray Korkmaz, Recep Niyaz (Dk. 72 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 61 Jack), Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 86 Altar Han Hidayetoğlu)

Goller: Dk. 7 Hasani (Boluspor), Dk. 31 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 ve Dk. 78 Jack (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Kanga (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Mustafa Çaylı, Dk. 47 Lima, Dk. 58 Balbudia, Dk. 66 Liço, Dk. 90+5 Doğancan Davas (Boluspor), Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 83 Alper Karaman (Esenler Erokspor)

