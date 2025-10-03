F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice galibiyetinin takıma çok şey kattığını dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, öz güven, saha içi pozisyon anlamında gelişiyoruz. Attığı goller nedeniyle Kerem için mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge."

ASENSİO'NUN PİLİ BİTTİ!

"Bir önceki maçın 11 ile devam ettik. İstikrar önemli, geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maça aynı 11'de çıkamayız. Asensio gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi ve pili bitti. Onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!"



DURAN BAŞKANIN YAKIN MARKAJINDA

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran sakatlığını tamamen atlatmış olmasına rağmen henüz forma giyebilecek duruma gelmedi. Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Duran dün akşamki Nice maçını da Saran'ın arkasındaki koltuktan takip etti.



KANARYA'NIN 'YÜKSEK' ENERJİSİ

81. dakikada yerini İrfan Can'a bırakan İsmail Yüksek, Fenerbahçe orta sahasının enerjisi oldu. Kerem'e ikinci golünde asistinin yan sıra 5 kilit pas, 10'da 5 ikili mücadele kazanma, 1 tehlike atağı uzaklaştırma değerleriyle mücadele etti. Ayrıca 3'te 3 başarılı dribbling performansına imza attı.

BU SEZON İLK KEZ AYNI 11'LE ÜST ÜSTE 2 MAÇ

Jose Mourinho döneminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından eksikler nedeniyle kadro istikrarı sağlayamamıştı. İtalyan çalıştırıcı, takıma dönüşlerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynanan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.

EDSON ALVAREZ 33 GÜN SONRA KADRODA

F.Bahçe'de sakatlığını atlatan Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroya dahil edildi. Dün akşam yedek soyunan Meksikalı futbolcu, 64. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli orta sahanın Samsun maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

FRED'İN KAYBETTİĞİ BİR ŞEY YOK

Fred'in kulübede başlamasının problem olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Tedesco, şöyle konuştu: "Aynı 11'le oynasam, neden aynı denir, değiştirsem neden değiştirdin derler. Fred'i ilk 3 maçta oynatarak, duyduğum güveni gösterdim. As kadroya koymak, teknik direktörün ona güvendiğini gösterir. Sonradan almak da en az onun kadardır. Fred harika bir profesyonel. Çok önemli bir oyuncu."

TARAFTARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

İSRAİL'İN Gazze'deki katliamlarına Türk halkının tepkileri sürüyor. Dün akşam da Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlere "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar astı. Bu arada karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak protokol tribününden izledi.

PARMAĞI KIRILDI 2 HAFTA YOK!

FENERBAHÇE'YE, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber geldi. 27 yaşındaki eldivenin, sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ""İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir" denildi. Oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.