Son dakika haberi: Tammy Abraham’dan Beşiktaş’a iyi haber! Galatasaray maçı öncesi...

Giriş Tarihi: 3.10.2025 14:46 Son Güncelleme: 3.10.2025 14:55

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Galatasaray maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı. Abraham'ın 11'de olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

ABRAHAM İDMANA ÇIKTI

Omuz sakatlığı geçiren ve dün yapılan idmana katılmayan Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

A Spor'un haberine göre, Tammy Abraham'ın Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek. Sağlık heyeti, derbide sahada olmak isteyen Abraham'ı derbiye yetiştirmek için ciddi bir mesai harcıyor.

