Bandırmaspor, Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 81. dakikalarda Douglas Tanque kaydederken, konuk takımın tek sayısı 20. dakikada Batuhan Çelik'ten geldi.
Konuk ekipte Emre Kaplan, VAR incelemesi sonrası 32. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 14'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 8 puanda kaldı. 1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sarıyer'i ağırlayacak.