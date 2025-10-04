Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti!
Giriş Tarihi: 4.10.2025 15:50

1’inci Lig 9’uncu hafta karşılaşmasında Ümraniyespor’u konuk eden Bandırmaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 14'e yükseltti. Konuk takımda Emre Kaplan, 32. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DHA
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 81. dakikalarda Douglas Tanque kaydederken, konuk takımın tek sayısı 20. dakikada Batuhan Çelik'ten geldi.

Konuk ekipte Emre Kaplan, VAR incelemesi sonrası 32. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 14'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 8 puanda kaldı. 1. Lig'de gelecek hafta Bandırmaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Sarıyer'i ağırlayacak.

