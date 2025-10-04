Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan günün antrenmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.

DEVİN ÖZEK VE ERTAN TORUNOĞULLARI İDMANDA

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun'a gidecek. Antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Öte yandan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun