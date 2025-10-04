Liverpool 11’i sahada

Liverpool'u dize getiren G.Saray, aynı taktikle Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Liverpool'u yenen takımında değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, Sane'yi yine yedek kulübesinde oturtacak. 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkacak sarı-kırmızılı takım, orta sahada Lemina- Torreira ikilisiyla oyunu domine etmeye çalışacak.
Son iki karşılaşmada takımın en iyilerinden olan Uğurcan Çakır'ın önündeki Singo- Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü, rakibe pozisyon vermemek için çabalayacak. Victor Osimhen derbiye başlayacak, Mauro İcardi oyunun gidişatına göre 2. yarıda şans bulacak.