Liverpool 11’i sahada

Liverpool'u dize getiren G.Saray, aynı taktikle Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Liverpool'u yenen takımında değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, Sane'yi yine yedek kulübesinde oturtacak.Son iki karşılaşmada takımın en iyilerinden olan Uğurcan Çakır'ın önündeki Singo- Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü, rakibe pozisyon vermemek için çabalayacak. Victor Osimhen derbiye başlayacak, Mauro İcardi oyunun gidişatına göre 2. yarıda şans bulacak.