Liverpool 11’i sahada

Giriş Tarihi: 4.10.2025

Okan Buruk, İngiliz devini yıkan ekibi Beşiktaş karşısında da sahaya sürecek

Liverpool'u dize getiren G.Saray, aynı taktikle Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Liverpool'u yenen takımında değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, Sane'yi yine yedek kulübesinde oturtacak. 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkacak sarı-kırmızılı takım, orta sahada Lemina- Torreira ikilisiyla oyunu domine etmeye çalışacak. Son iki karşılaşmada takımın en iyilerinden olan Uğurcan Çakır'ın önündeki Singo- Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü, rakibe pozisyon vermemek için çabalayacak. Victor Osimhen derbiye başlayacak, Mauro İcardi oyunun gidişatına göre 2. yarıda şans bulacak.
