Montella Milli Takım’ı CAN’landırdı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, bu sezon E.Frankfurt formasıyla gösterdiği performansla tüm gözleri üstüne çeviren 19 yaşındaki Can Uzun'u da kadroya aldı. Bu arada kadrodaki Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle Bulgaristan maçında forma giyemeyecek.



AY-YILDIZLI EKİBİN ADAY KADROSU

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

FORVET: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)