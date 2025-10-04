Real Madrid maç fazlasıyla liderliğe yükseldi! Arda Güler ödülünü aldı

69. dakikada Junior Vinicius penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Villarreal, 73. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle skoru 2-1'e getirirken, 81. dakikada Kylian Mbappe fileleri havalandırdı ve Real Madrid mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.