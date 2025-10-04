Sakaryaspor’da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi!

Sakaryaspor, kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak için bir açıklama yaptı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, teknik heyet ve yönetim kurulunun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan Erkin ve Altıparmak ile ilgili yeni değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübünün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir. " denildi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş, yeşil-siyahlıların takım kaptanı Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

Maçın ardından her iki futbolcu da kadro dışı bırakılmıştı.