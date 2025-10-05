Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti
Giriş Tarihi: 5.10.2025 22:18

Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

AA
Bodrum FK, Atakaş Hatayspor’u farklı geçti
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-0 kazandı.

﻿Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Tuncay Ercan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan (Dk. 75 Enes Öğrüce), Brazao (Dk. 65 Dimitrov), Seferi, Fredy (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Dk. 71 Yiğit Ali Buz), Baran Sarka, Bamgboye, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy (Dk. 33 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 48 Hodzic), Kerim Alıcı (Dk. 71 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 71 Ersin Aydemir), Abdulkadir Parmak

Goller: Dk. 5 Celal Dumanlı, Dk. 20 Fredy (Penaltından), Dk. 30 Brazao, Dk. 39 ve 44 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Baran Sarka, Dk. 90 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz