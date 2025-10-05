Büyük fiyasko!

erbiden 1 puanla ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. 10 kişi kaldıktan sonra daha üstün ve iyi olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "1 kişi eksik kalmamıza rağmen neler yapabileceğimizi, rakibimizden daha iyi olabileceğimizi gösterdik.Yediğimiz golde rakibi önemsemedik, rakibin koşusuna cevap vermedik, Orkun'un koşusuna doğru cevap vermemiz gerekirdi. Böyle bir gol yedik" dedi. Hakem Yasin Kol'u da eleştiren Buruk, "Maçta bariz hakem hataları vardı.Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu umarım bize anlatırlar."Maçın 68. dakikasında Beşiktaş'tan Toure ofsayta yakalanırken hakem Yasin Kol, "Pozisyonu gördüm, oynayın" dedi. Oyun devam ederken Sallai ile G.Saray kontratağa çıktı, hakem ise düdüğünü çaldı, Toure'nin pozisyonu için ofsayt sebebiyle endirekt serbest vuruş kararı verdi. G.Saray cephesi tepki gösterdi.Mauro İcardi'nin maçlardan önce ısınmaya çıkmaması sebebiyle gelen eleştiriler bu karşılaşmada da devam etti. Okan Buruk durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İcardi çok gündem oluyor. Niye çıkmıyor, niye gülmüyor, niye sevinmiyor... Bu oyuncular da insan. Yedek oyuncular küçük bir ısınma yapıyor. Herkes dışarıda ısınmak zorunda değil. Bazıları içerde hazırlık yapıyor.