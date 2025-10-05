Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dikkat! Skriniar sınırda
Giriş Tarihi: 5.10.2025

Dikkat! Skriniar sınırda

Dikkat! Skriniar sınırda
Fenerbahçe'de Samsun deplasmanında sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek. Savunmanın bel kemiği Milan Skriniar ise kart sınırında. Slovak stoper, kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

GALİBİYETE ÖZEL PRİM
Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor deplasmanına büyük önem veriyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen Başkan Sadettin Saran, bu maçın çok zor olduğunun farkında. Bu nedenle takıma ekstra motivasyon sağlamak için özel prim belirlendi. Yönetimin, bugünkü kritik karşılaşmadan 3 puan alınması durumunda soyunma odasında oyunculara verilecek ödülü açıklayacakları öğrenildi.

TÜM GÖZLER KEREM'İN ÜSTÜNDE
Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Nice maçında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Samsun'da da takımının en önemli kozu olacak. Çok moralli olan milli futbolcu, bugün de gol ve asistlerle takımına yardımcı olmayı hedefliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Skriniar sınırda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz