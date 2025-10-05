Dikkat! Skriniar sınırda

Fenerbahçe'de Samsun deplasmanında sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.Slovak stoper, kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.Fenerbahçeyönetimi, Samsunspor deplasmanına büyük önem veriyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen Başkan Sadettin Saran, bu maçın çok zor olduğunun farkında. Bu nedenle takıma ekstra motivasyon sağlamak için özel prim belirlendi. Yönetimin, bugünkü kritik karşılaşmadan 3 puan alınması durumunda soyunma odasında oyunculara verilecek ödülü açıklayacakları öğrenildi.Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Nice maçında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Samsun'da da takımının en önemli kozu olacak.