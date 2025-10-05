Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, İstanbulspor karşısında galip
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

AA
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem Kalkan

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Fofana, Mendes (Dk. 66 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 81 Eyüp Akcan), Koita, Gökcan Kaya (Dk. 81 Rotariu), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Fatih Tultak), Cham (Dk. 63 Fahri Kerem Ay), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 46 Mustafa Sol), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz

Goller: Dk. 40 Koita, Dk. 86 Güral Vural (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 75 Loshaj (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Ali Şahin Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+2 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Emrecan Uzunhan, Dk. 77 Duhaney (İstanbulspor)

