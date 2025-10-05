Iğdır FK, İstanbulspor karşısında galip

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem Kalkan
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Fofana, Mendes (Dk. 66 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 81 Eyüp Akcan), Koita, Gökcan Kaya (Dk. 81 Rotariu), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Fatih Tultak), Cham (Dk. 63 Fahri Kerem Ay), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 46 Mustafa Sol), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz
Goller: Dk. 40 Koita, Dk. 86 Güral Vural (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 75 Loshaj (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Ali Şahin Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+2 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Emrecan Uzunhan, Dk. 77 Duhaney (İstanbulspor)