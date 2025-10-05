Jovanovic devleşti Kocaeli 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenerek 8. haftada ilk 3 puanını aldı. İlk devresi golsüz geçilen karşılaşmada ikinci yarı nefes nefese geçti. 48. dakikada Eyüp'te Thiam'ın ortasını kaleci Jovanovic sektirdi. Arka direkte Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Ampem'in Kocaeli file bekçisine faulünü tespit ederek golü geçerli saymadı.
Son 15 dakikada vites artıran Körfez temsilcisi, 84'te penaltı kazandı. Bruno Petkovic, sert vuruşla fileleri sarstı: 0-1. Beraberlik için yüklenen Eyüp, Kocaeli kalecisi Jovanovic'i geçemedi.
Sırp eldiven, maçı 6 kurtarışla tamamladı.