Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor, Sarıyer’i 2 golle devirdi!

1. Lig'in 9. hafta maçında Sarıyer ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Sarıyer 4 puanda kalırken, Sakaryaspor puanını 11'e yükseltti. Sarıyer, bir sonraki hafta deplasmanda Ümraniyespor'a gidecek. Sakaryaspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16. dakikada Eşref Korkmazoğlu'nun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ceza sahası içindeki Vukovic'in eline çarptı. Hakem Oğuzhan Gökçen, penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Regattin'in şutunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı kurtardı.

60. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un pasında topla buluşan Eren Erdoğan, ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

78. dakikada sol çaprazda Urie'nin şutunda Sakaryaspor savunmasından seken top kale önündeki Anziani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

90+1. dakikada sol taraftan Vukovic'in yaptığı ortada arka direkte Kakuta'nın göğsüyle dokunuşunda kaleci Alperen topu çeldi. Topun düştüğü noktada Burak Çoban bekletmeden pasını aktardı ve Akuazaoku kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada sağ taraftan Regattin'in ortasında topu alan Anziani, Batuhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Gökçen penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Babacar'ın sol tarafa yaptığı vuruşta kaleci Szumski kurtardı. Altıpasın sol tarafında topu önünde bulan Anziani, meşin yuvarlağı tamamlayarak ağlara gönderdi. Ancak, penaltı atışı sırasında Sarıyerli oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle gol geçersiz sayıldı.