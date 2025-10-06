2 kritik karar

İki kritik hakem kararı vardı. 34. dakikada Holse'nin şutunda Musaba topu tamamlayıp ağlara gönderirken ofsayt kararı çıktı. Oyuncular el için de itiraz ederken VAR pozisyonu inceledi. Skriniar ile Musaba arasındaki durumu VAR uyarısı ile monitör başında inceleyen hakem Halil Umut Meler, ofsayt verip golü iptal etti. İkinci kritik pozisyon ise 61'de yaşandı. Ceza sahası içinde Skriniar'ın eline geldiği gerekçesi ile penaltı düdüğü çalan Halil Umut Meler ardından pozisyonu VAR uyarısı ile izleyip penaltıyı iptal etti.