Iğdır seriye bağladı zirveden kopmadı

Son haftaların çıkıştaki takımı Iğdır FK, konuk ettiği İstanbulspor'u da 2-1'lik skorla bozguna uğrattı. Doğu ekibi, devre bitmeden 40. dakikada Fode Koita'nın golüyle öne geçti.Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Iğdır'da Güray Vural, kazanılan penatıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Iğdır FK, 17 puana ulaşarak zirveyi takibini sürdürdü.Sarıyer-Sakarya: 1-2, Sivas- Serik: 0-0, Bodrum-Hatay: 5-0.